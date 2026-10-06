संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पाकिस्तान पहुंचे, जानिए क्या है कारण

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान का दौरा किया है। वे पाकिस्तान के उपप्रधान मंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के निमंत्रण पर 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं।

इस दौरे का मुख्य मकसद पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के साथ रिश्तों को और मजबूत करना और अहम क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करना है।

गुटेरेस का दौरा ऐसे समय पर हुआ है, जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद समेत कई राज्यों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रशंसक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं।

तहरीक-ए-पाकिस्तान (PTI) के कार्यकर्ता इमरान की रिहाई की मांग कर रहे हैं।