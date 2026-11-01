सियालकोट: टिकटॉकर की मेहंदी में उमड़ी भीड़ बनी जानलेवा, भगदड़ में एक की मौत
दुनिया
सियालकोट में टिकटॉकर मुहम्मद अंसारी जट्ट उर्फ मिस्टर पत्तलो ने एक मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन यह कार्यक्रम उस समय दुखद मोड़ ले गया जब स्टेडियम के गेट पर अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई और 13 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
मुहम्मद अकील की मौत
बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन 30 साल के मुहम्मद अकील ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ज्यादातर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इस कार्यक्रम में आने वाली भीड़ के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई थी। अब वे जांच कर रहे हैं कि आखिर व्यवस्था में कहां गड़बड़ हुई। अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे बड़े कार्यक्रमों के लिए सही योजना बनाना कितना अहम होता है।