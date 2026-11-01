सियालकोट: टिकटॉकर की मेहंदी में उमड़ी भीड़ बनी जानलेवा, भगदड़ में एक की मौत

बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन 30 साल के मुहम्मद अकील ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ज्यादातर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इस कार्यक्रम में आने वाली भीड़ के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई थी। अब वे जांच कर रहे हैं कि आखिर व्यवस्था में कहां गड़बड़ हुई। अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे बड़े कार्यक्रमों के लिए सही योजना बनाना कितना अहम होता है।