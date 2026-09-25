व्हाइट हाउस में ट्रंप और शी की अहम बैठक, बाहर तिब्बती प्रदर्शनकारियों का हंगामा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब व्हाइट हाउस में तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बाहर तिब्बती प्रदर्शनकारी जमा हो गए।

उन्होंने अमेरिका से तिब्बत के लिए आवाज़ उठाने की अपील की। ये प्रदर्शनकारी चीन से तिब्बत छोड़ने की मांग कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि इन बड़ी मुलाकातों से तिब्बत का मुद्दा दुनिया की नज़र में आएगा।

शी के अमेरिका पहुंचने पर ताइवान समर्थकों ने भी चीनी राष्ट्रपति के दौरे का विरोध किया।