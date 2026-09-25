व्हाइट हाउस में ट्रंप और शी की अहम बैठक, बाहर तिब्बती प्रदर्शनकारियों का हंगामा
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब व्हाइट हाउस में तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बाहर तिब्बती प्रदर्शनकारी जमा हो गए।
उन्होंने अमेरिका से तिब्बत के लिए आवाज़ उठाने की अपील की। ये प्रदर्शनकारी चीन से तिब्बत छोड़ने की मांग कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि इन बड़ी मुलाकातों से तिब्बत का मुद्दा दुनिया की नज़र में आएगा।
शी के अमेरिका पहुंचने पर ताइवान समर्थकों ने भी चीनी राष्ट्रपति के दौरे का विरोध किया।
ट्रंप ने सैन्य सम्मान के साथ शी का स्वागत किया
ट्रंप ने शी जिनपिंग का स्वागत सैन्य सम्मान और राजकीय रात्रिभोज के साथ किया। इस दौरान दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद जताई गई। दोनों नेताओं ने व्यापार, सुरक्षा और AI से जुड़े खतरों जैसे अहम मुद्दों पर बात की। शी जिनपिंग ने अपनी बातचीत को 'ईमानदार और गहरी चर्चा' बताया। उन्होंने कहा कि चीन-अमेरिका संबंध इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं।
शी की यात्रा शुक्रवार को समाप्त हो रही है। राष्ट्रीय अभिलेखागार के दौरे के बाद बीजिंग रवाना होंगे।