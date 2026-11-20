अमेरिका में 'बाजा बिल' पास, आम लोगों को फायदा और AI डेटा सेंटरों को बड़ा झटका
अमेरिकी सीनेट ने बाजा बिल को मंजूरी दे दी है। अगर यह बिल कानून बन जाता है, तो AI डेटा सेंटरों को अब अपनी बिजली और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च का अधिक हिस्सा खुद उठाना पड़ेगा।
सांसदों को उम्मीद है कि इस कदम से आम लोगों के बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़े-बड़े डेटा हब बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं।
इस बिल का मकसद नए ऊर्जा उत्पादों को तेजी से बनाना भी है, ताकि देश बिजली की बढ़ती मांग को पूरा कर सके।
समीक्षा की चिंताओं के बीच ट्रंप ने बाजा का समर्थन किया
बाजा बिल नए ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी मिलने की प्रक्रिया को भी बदलता है। इसमें पर्यावरण से जुड़ी समीक्षाओं के लिए कड़ी समय-सीमा तय की गई है।
इसका मकसद उत्पादों में होने वाली देरी को कम करना है, लेकिन कुछ डेमोक्रेट्स और पर्यावरणविदों को चिंता है कि इससे जीवाश्म ईंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल सकता है।
राष्ट्रपति ट्रंप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने इसे अमेरिका की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए बेहद जरूरी बताया है। अब यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा।
अगर वहां से भी यह पास हो जाता है, तो ट्रंप ने कहा है कि वह इस पर दस्तखत करके इसे कानून बनाने के लिए तैयार हैं।