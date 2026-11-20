बाजा बिल नए ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी मिलने की प्रक्रिया को भी बदलता है। इसमें पर्यावरण से जुड़ी समीक्षाओं के लिए कड़ी समय-सीमा तय की गई है।

इसका मकसद उत्पादों में होने वाली देरी को कम करना है, लेकिन कुछ डेमोक्रेट्स और पर्यावरणविदों को चिंता है कि इससे जीवाश्म ईंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल सकता है।

राष्ट्रपति ट्रंप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने इसे अमेरिका की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए बेहद जरूरी बताया है। अब यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा।

अगर वहां से भी यह पास हो जाता है, तो ट्रंप ने कहा है कि वह इस पर दस्तखत करके इसे कानून बनाने के लिए तैयार हैं।