अमेरिका का चीनी कंपनियों पर शिकंजा, चीन ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी

अमेरिका ने 5 नवंबर को इन पाबंदियों का ऐलान किया है। इनका सीधा असर उन विदेशी कंपनियों पर पड़ेगा जो क्यूबा के साथ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और मरीन सेक्टर में काम करती हैं। चीन का तर्क है कि ये नियम केवल उसकी अपनी कंपनियों को ही चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि इनसे स्थानीय कंपनियों का काम भी बिगड़ता है और आर्थिक व व्यापारिक रिश्तों में स्थिरता भी कम होती है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका से जल्द से जल्द अपनी गलतियों को सुधारने की अपील की है।