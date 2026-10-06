अमेरिकी नाकेबंदी ने ईरानी तेल टैंकरों को तट के पास फंसाया

यह कदम अमेरिका की ईरान के तेल व्यापार को रोकने और तेहरान पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश का हिस्सा है। स्कॉट बेसेंट ने तो यहां तक कहा है कि इस हफ्ते ईरान का कोई भी तेल पहली बार समुद्र में मौजूद नहीं होगा। अब तक इन प्रतिबंधों के तहत 130 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है।

ईरान के मुख्य निर्यात टर्मिनल, खारग द्वीप पर कोई भी टैंकर लोड होते नहीं देखा गया है। ऐसे में ईरान के लिए अभी अपना तेल बेचना या कमाई करना काफी मुश्किल हो गया है।