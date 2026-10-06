अमेरिकी नाकेबंदी ने ईरानी तेल टैंकरों को तट के पास फंसाया
नीति समूह यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान (UANI) के अनुसार, अमेरिका ईरान के कम से कम 50 तेल टैंकरों को उसके तट से बाहर निकलने से रोक रहा है। इनमें से ज्यादातर जहाजों में कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और लिक्विड पेट्रोलियम गैस है।
इस नाकेबंदी की वजह से श्रीलंका के पास 20 और ओमान के पास एक ईरानी झंडे वाला जहाज फंसा हुआ है।
अमेरिकी प्रतिबंधों से 130 जहाजों का रास्ता बदला
यह कदम अमेरिका की ईरान के तेल व्यापार को रोकने और तेहरान पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश का हिस्सा है। स्कॉट बेसेंट ने तो यहां तक कहा है कि इस हफ्ते ईरान का कोई भी तेल पहली बार समुद्र में मौजूद नहीं होगा। अब तक इन प्रतिबंधों के तहत 130 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है।
ईरान के मुख्य निर्यात टर्मिनल, खारग द्वीप पर कोई भी टैंकर लोड होते नहीं देखा गया है। ऐसे में ईरान के लिए अभी अपना तेल बेचना या कमाई करना काफी मुश्किल हो गया है।