मध्य पूर्व में हूतियों का मंडराया खतरा, अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी कड़ी चेतावनी

अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे अत्यधिक सावधानी बरतें और स्थानीय खबरों व अलर्ट पर पूरी नजर रखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई यरूशलम में है, तो उसे इजराइल डिफेंस फोर्सेज होम फ्रंट कमांड ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। एक तरफ जहां बहरीन, जॉर्डन, ओमान, कतर और UAE जैसे देशों के एयरपोर्ट अभी भी खुले हैं, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब में मौजूद गैर-जरूरी अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को 23 अक्टूबर से ही देश छोड़ने का निर्देश दिया जा चुका है। जो लोग वहीं रुक रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन पर आवाजाही संबंधी पाबंदियां लगाई गई हैं।