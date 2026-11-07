मध्य पूर्व में हूतियों का मंडराया खतरा, अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी कड़ी चेतावनी
अमेरिका ने मध्य पूर्व में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। इसमें ईरान समर्थित हूती समूहों से संभावित खतरों के बारे में आगाह किया गया है। यह चेतावनी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कुवैत और जॉर्डन सहित कई देशों के लिए है। अमेरिकी अधिकारियों पर हमले और यात्रा में आने वाली दिक्कतें, जैसे फ्लाइट में देरी या उनका रद्द होना, जैसी बातों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी वजह से अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वे स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम (STEP) में अपना नाम दर्ज करा लें, ताकि उन्हें ताजा अपडेट मिलते रहें।
अमेरिकी दूतावासों ने सावधानी बरतने और अलर्ट पर नजर रखने को कहा
अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे अत्यधिक सावधानी बरतें और स्थानीय खबरों व अलर्ट पर पूरी नजर रखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई यरूशलम में है, तो उसे इजराइल डिफेंस फोर्सेज होम फ्रंट कमांड ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। एक तरफ जहां बहरीन, जॉर्डन, ओमान, कतर और UAE जैसे देशों के एयरपोर्ट अभी भी खुले हैं, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब में मौजूद गैर-जरूरी अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को 23 अक्टूबर से ही देश छोड़ने का निर्देश दिया जा चुका है। जो लोग वहीं रुक रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन पर आवाजाही संबंधी पाबंदियां लगाई गई हैं।