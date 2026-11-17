एनवीडिया के सिंगापुर के पार्टनर के खिलाफ अमेरिकी जांच शुरू, पूर्व CEO की सिंगापुर में प्रवेश प्रतिबंधित
एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेनसेन हुआंग से जुड़ा विवाद सामने आने के बाद कंपनी मुश्किलों में घिर गई है।
अमेरिका ने सिंगापुर स्थित एनवीडिया पार्टनर मेगास्पीड के खिलाफ 2 साल की जांच शुरू की है। यह जांच सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के निर्यात नियमों के उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी है।
कुछ संदिग्ध गतिविधियां सामने आने के बाद, एनवीडिया ने जून 2025 में मेगास्पीड को अपनी 'नो-सेल' सूची में डाल दिया था।
सिंगापुर ने ऐलिस हुआंग को चेतावनी दी, देश में वापसी पर लगाया प्रतिबंध
अमेरिका और सिंगापुर के अधिकारियों ने इस मामले में मौके पर जांच-पड़ताल की और कई लोगों के इंटरव्यू भी लिए। अब इस पूरे मामले में मेगास्पीड की पूर्व CEO ऐलिस हुआंग पर ध्यान गया है, जिन्होंने 30 अगस्त 2025 को आधिकारिक तौर पर कंपनी छोड़ दी थी।
सिंगापुर को सर्वर खरीद से जुड़ी कथित गलत घोषणाओं को लेकर उनके अपराध के पर्याप्त सबूत नहीं मिले, फिर भी हुआंग को गुमराह करने वाली जानकारी देने के लिए चेतावनी दी गई है।
साथ ही, अब वह सिंगापुर वापस नहीं आ पाएंगी। इस पूरे मामले के बाद, अमेरिका और सिंगापुर के बीच मेगास्पीड को लेकर बातचीत लगातार जारी है।