अमेरिका और सिंगापुर के अधिकारियों ने इस मामले में मौके पर जांच-पड़ताल की और कई लोगों के इंटरव्यू भी लिए। अब इस पूरे मामले में मेगास्पीड की पूर्व CEO ऐलिस हुआंग पर ध्यान गया है, जिन्होंने 30 अगस्त 2025 को आधिकारिक तौर पर कंपनी छोड़ दी थी।

सिंगापुर को सर्वर खरीद से जुड़ी कथित गलत घोषणाओं को लेकर उनके अपराध के पर्याप्त सबूत नहीं मिले, फिर भी हुआंग को गुमराह करने वाली जानकारी देने के लिए चेतावनी दी गई है।

साथ ही, अब वह सिंगापुर वापस नहीं आ पाएंगी। इस पूरे मामले के बाद, अमेरिका और सिंगापुर के बीच मेगास्पीड को लेकर बातचीत लगातार जारी है।