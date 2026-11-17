गिल ने आगे कहा, "हमें अपनी तेज गेंदबाजी इकाई में ऐसे गेंदबाज चाहिए जिनके पास गति हो और जो लगातार सही क्षेत्रों में गेंद डाल सकें। इसके साथ ही एक छोर से नियंत्रण रखने के लिए एक स्पिनर (रविंद्र जडेजा) होगा, क्योंकि तेज हवा के खिलाफ गेंदबाजी करना आसान नहीं होगा।"

उन्होंने कहा, "जो गेंदबाज हवा के खिलाफ गेंदबाजी कर रहा हो, उसकी भूमिका लगभग आधी रह जाती है, इसलिए हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।"