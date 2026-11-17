भारत 1,000 और विमानों का ऑर्डर देने के लिए तैयार, पीयूष गोयल ने बताई आवश्यकता
क्या है खबर?
भारत विमानों की भारी कमी और बढ़ती हवाई यातायात की मांग को पूरा करने के लिए 1,000 नागरिक विमानों का ऑर्डर देने की तैयारी कर रहा है। मिस्र की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत पहले ही 1,200 से अधिक विमानों का ऑर्डर दे चुका है। उन्होंने बताया कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 2,000 से ज्यादा विमानों की आवश्यकता होगी।
फायदा
भारत-मिस्र के बीच बढ़ेगी हवाई यात्रा
गोयल ने कहा कि सरकार विमानों की डिलीवरी जल्दी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित विमान निर्माताओं से बातचीत कर रही है।
मंत्री ने भारत-मिस्र के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि अतिरिक्त विमानों से एयरलाइंस को इस मार्ग पर और अधिक उड़ानें शुरू करने में मदद मिलेगी।
फिलहाल, इजिप्टएयर भारत-मिस्र के बीच सीधी उड़ानें संचालित करती है। गोयल दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए मिस्र में हैं।
आपूर्ति
एयरबस और बोइंग करेंगे विमानों की आपूर्ति
भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन बाजारों में से एक है।
यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए घरेलू एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग जैसी वैश्विक निर्माता कंपनियों को बड़ी संख्या में विमानों के ऑर्डर दिए हैं।
भारत में एयरबस की 2 फाइनल असेंबली लाइनें हैं, जिनमें से एक सैन्य परिवहन विमानों के लिए और दूसरी हेलीकॉप्टरों के लिए है, वहीं बोइंग और एयरबस मिलकर पुर्जे और सेवाएं खरीदते हैं।