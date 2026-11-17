गोयल ने कहा कि सरकार विमानों की डिलीवरी जल्दी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित विमान निर्माताओं से बातचीत कर रही है।

मंत्री ने भारत-मिस्र के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि अतिरिक्त विमानों से एयरलाइंस को इस मार्ग पर और अधिक उड़ानें शुरू करने में मदद मिलेगी।

फिलहाल, इजिप्टएयर भारत-मिस्र के बीच सीधी उड़ानें संचालित करती है। गोयल दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए मिस्र में हैं।