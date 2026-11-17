AICWA ने सलमान खान और सोनू सूद को धन्यवाद दिया

शरद कपूर मामला: AICWA ने सलमान खान-सोनू सूद का जताया आभार, कहा- यही असली इंसानियत

लेखन ज्योति सिंह 11:15 am Nov 17, 202611:15 am

क्या है खबर?

शरद कपूर अपनी खराब सेहत, आर्थिक तंगी और काम की कमी के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। हाल ही में, उनका भावुक वीडियो देखने के बाद सलमान खान और सोनू सूद ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। बताया जा रहा है कि सलमान ने शरद को आर्थिक मदद की पेशकश की है, जबकि सोनू उनकी मेडिकल मदद के लिए आगे आए हैं। अब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने सलमान और सोनू का आभार जताया है।