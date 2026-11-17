हर्षवर्धन ने आगे लिखा, 'सर, जिस तरह पिछले साल मैं आपके ऑफिस के बाहर फैंस के साथ खड़ा था और 'सनम तेरी कसम' को फिर से रिलीज करने की मांग कर रहा था, उसी तरह अगले महीने अपने जन्मदिन पर मैं फिर से उनके साथ आपके दरवाजे पर आऊंगा। इस बार एक ही गुजारिश है, 'सनम तेरी कसम 2' के लिए मंजूरी। पटकथा और निर्दशक आपकी पसंद के होंगे, क्या आप मुझे और फैंस को जन्मदिन का यह तोहफा देंगे?'