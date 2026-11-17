राष्ट्रपति ट्रंप कई मौकों पर यह मान चुके हैं कि ईरान के सभी प्रमुख नेता, अधिकारी, सेना और उनके बुनियादी ढांचे नष्ट हो चुके हैं और वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

हालांकि, अमेरिकी अधिकारी खुफिया रिपोर्ट के बाद चर्चा कर रही हैं कि क्या ईरान के पास इस तरह के ऑपरेशन की ताकत बची है या नहीं।

दूसरी तरफ, ईरान से जुड़े खतरों के कारण सीक्रेट सर्विस ने वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट को मिलिट्री हाउसिंग में शिफ्ट कर दिया।