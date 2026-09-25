यूरोपीय संघ ने एलन मस्क के X पर लगाया भारी जुर्माना, अमेरिका ने चुनौती दी

इस कदम के बाद इस बात पर फिर से बहस शुरू हो गई है कि दुनिया भर के रेगुलेटरों को बड़ी तकनीकी कंपनियों (बिग टेक) पर कितना अधिकार होना चाहिए।

अमेरिकी न्याय विभाग के सिविल डिविजन के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ब्रेट शुमेट ने कहा, "यूरोपीय आयोग ने गलत तरीके से उन अमेरिकी कंपनियों पर भी अपने नियम लागू करने की कोशिश की है जो न तो उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं और न ही वहां काम करती हैं।"

EU के अधिकारियों का कहना है कि उनके नियम दुनिया भर के डिजिटल प्लेटफॉर्मों को सुरक्षित रखने के मकसद से बनाए गए हैं। मामले में एलन मस्क का तर्क है कि ऐसे नियम नए विचारों को बढ़ावा देने के बजाए नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि, आलोचक ये भी बताते हैं कि जब से उन्होंने 2022 में एक्स को खरीदा है, तब से प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वाली बातें और गलत जानकारी फैलने की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं।