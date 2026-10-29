अमेरिका और जापान F-35 लड़ाकू विमानों के लिए मिलकर बनाएंगे मिसाइल सुविधा

अमेरिका और जापान F-35 लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत मध्यम-श्रेणी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल सुविधा का उत्पादन करेंगे, जिसके लिए जापान में एक नया केंद्र बनाने पर सहमति जताई है।

जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने सेबू में अमेरिकी युद्ध सचिव (पहले रक्षा सचिव) पीट हेगसेथ के साथ मुलाकात के बाद इस बात का ऐलान किया।

एशिया में बढ़ते तनाव और चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच, दोनों देश अपनी सुरक्षा को और मजबूत करना चाहते हैं।