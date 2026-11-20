पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख का दबाव, इमरान खान को फौरन रिहा करने की मांग
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तुरंत रिहा करने को कहा है।
उन्होंने इमरान खान के स्वास्थ्य और अदियाला जेल की खराब हालत पर बढ़ती चिंताओं का जिक्र किया। तुर्क ने CNN को बताया कि खान को रिहा करने से देश में राजनीतिक तनाव कम हो सकता है। उन्होंने इसे भरोसे का माहौल बनाने वाला एक कदम भी बताया।
तुर्क ने कहा, "मैं इमरान खान की रिहाई की मांग करता हूं। मैं उनके साथ सही बर्ताव की मांग करता हूं, और असल में तनाव कम करने की मांग करता हूं। हमें इस मामले को लेकर जो राजनीतिक तनाव है, उसे कम करने की जरूरत है, जिसका मतलब है कि विपक्ष और सरकार के बीच भरोसा बनाने का एक तरीका उनकी तुरंत रिहाई हो सकती है।"
एमनेस्टी ने कहा, इमरान खान के साथ दुर्व्यवहार
एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि दिसंबर 2025 से खान को अपने परिवार से ठीक से मिलने नहीं दिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक, उन्हें अकेले रखा गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इलाज नहीं मिला।
संस्था को उनकी पत्नी बुशरा बीबी की भी चिंता है, जिन्हें कथित तौर पर आंखों की बीमारी का जरूरी इलाज नहीं मिल पा रहा है। यह दोनों हालात कैदियों के साथ व्यवहार के अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं।
बता दें कि खान अभी भी अदियाला जेल में बंद हैं। पिछले दिनों उन्होंने इलाज के अभाव में बीमारी से अपनी मौत की आशंका जताई थी।