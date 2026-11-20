संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तुरंत रिहा करने को कहा है।

उन्होंने इमरान खान के स्वास्थ्य और अदियाला जेल की खराब हालत पर बढ़ती चिंताओं का जिक्र किया। तुर्क ने CNN को बताया कि खान को रिहा करने से देश में राजनीतिक तनाव कम हो सकता है। उन्होंने इसे भरोसे का माहौल बनाने वाला एक कदम भी बताया।

तुर्क ने कहा, "मैं इमरान खान की रिहाई की मांग करता हूं। मैं उनके साथ सही बर्ताव की मांग करता हूं, और असल में तनाव कम करने की मांग करता हूं। हमें इस मामले को लेकर जो राजनीतिक तनाव है, उसे कम करने की जरूरत है, जिसका मतलब है कि विपक्ष और सरकार के बीच भरोसा बनाने का एक तरीका उनकी तुरंत रिहाई हो सकती है।"