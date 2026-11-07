वोलोडिमीर जेलेंस्की अगले साल करेंगे UK का दौरा, रिश्तों की मजबूती पर रहेगा जोर
दुनिया
यूनाइटेड किंगडम (UK) अगले साल यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमीर जेलेंस्की की मेजबानी करेगा। अभी इस दौरे की तारीख पक्की नहीं हुई है। अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह यात्रा नवंबर 2027 में मैनचेस्टर में होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन से न टकराए।
इस दौरे से UK और युक्रेन के रिश्ते और मजबूत होंगे
इस दौरे का मुख्य मकसद UK और यूक्रेन के बीच के संबंधों को और गहरा करना है। ऐसी उच्च-स्तरीय बैठकें दोनों देशों को दुनिया भर के मुद्दों पर मिलकर काम करने में मदद करती हैं। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि वे मुश्किल अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों में एक-दूसरे का साथ देने के लिए कितने गंभीर हैं। यह साफ दिखाता है कि दोनों देश अपनी साझेदारी को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं और इसे भविष्य में भी लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं।