वोलोडिमीर जेलेंस्की अगले साल करेंगे UK का दौरा, रिश्तों की मजबूती पर रहेगा जोर

इस दौरे का मुख्य मकसद UK और यूक्रेन के बीच के संबंधों को और गहरा करना है। ऐसी उच्च-स्तरीय बैठकें दोनों देशों को दुनिया भर के मुद्दों पर मिलकर काम करने में मदद करती हैं। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि वे मुश्किल अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों में एक-दूसरे का साथ देने के लिए कितने गंभीर हैं। यह साफ दिखाता है कि दोनों देश अपनी साझेदारी को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं और इसे भविष्य में भी लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं।