मक्का के आसमान में ड्रोन ढेर, पवित्र शहर पर हमले से विद्रोहियों का इनकार
दुनिया
शुक्रवार को सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने मक्का क्षेत्र के ऊपर यमन के हूथी विद्रोहियों का एक ड्रोन मार गिराया।
यह कोई पहली घटना नहीं है। हाल के दिनों में ऐसे सीमा पार हमले कई बार हुए हैं, जिनमें हूथी ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों, एयरपोर्ट और यहाँ तक कि ऊर्जा स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं।
हूथी ने मक्का या मदीना पर हमले से इनकार किया
सऊदी अरब के दावों के बावजूद, हूथी विद्रोहियों ने मक्का या मदीना को निशाना बनाने की बात से इनकार किया है। उन्होंने इस ताजा घटना पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है।
यह सब इस क्षेत्र में चल रहे तनाव की ओर इशारा करता है, क्योंकि सऊदी अरब लगातार इन बार-बार होने वाले खतरों से अपनी सीमाओं की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है।