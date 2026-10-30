मक्का के आसमान में ड्रोन ढेर, पवित्र शहर पर हमले से विद्रोहियों का इनकार

शुक्रवार को सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने मक्का क्षेत्र के ऊपर यमन के हूथी विद्रोहियों का एक ड्रोन मार गिराया।

यह कोई पहली घटना नहीं है। हाल के दिनों में ऐसे सीमा पार हमले कई बार हुए हैं, जिनमें हूथी ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों, एयरपोर्ट और यहाँ तक कि ऊर्जा स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं।