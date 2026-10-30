विराट कोहली भी इस सूची का हिस्सा हैं (फाइल तस्वीर)

वनडे क्रिकेट: न्यूजीलैंड की धरती पर इन भारतीय बल्लेबाजों ने खेलीं सबसे बड़ी पारियां

लेखन आदर्श कुमार 12:28 pm Oct 30, 202612:28 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे क्रिकेट खेलना भारतीय बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। यहां की तेज गेंदबाजी के अनुकूल परिस्थितियों और उछाल भरी पिचों पर रन बनाना आसान नहीं होता। इसके बावजूद कई भारतीय दिग्गजों ने अपने बल्ले से कीवी सरजमीं पर यादगार पारियां खेलीं। इन बल्लेबाजों ने न सिर्फ बड़े स्कोर बनाए, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में टीम को मजबूती भी दी। आइए न्यूजीलैंड में वनडे की सबसे बड़ी पारियां खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।