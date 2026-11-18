जुलाई महीने से सऊदी के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर हूती विद्रोहियों के हमलों में काफी तेजी देखने को मिली है।

इस नए सिरे से भड़की हिंसा में अब तक 1,600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 3 लाख से भी अधिक लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा है।

सऊदी गठबंधन का कहना है कि वह यमन की सरकार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि हूती विद्रोही लगातार अदन शहर की ओर बढ़ रहे हैं।

इस वजह से इस इलाके में संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है और सुर्खियों में बना हुआ है।