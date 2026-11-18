सऊदी अरब ने रियाद को निशाना बनाकर दागी गई हूती की क्रूज मिसाइल को नाकाम किया
सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच तनाव जारी है। मंगलवार को हूती विद्रोहियों ने एक क्रूज मिसाइल को दागा, जिसे रियाद इलाके में पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया।
यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब 2022 में हुआ युद्धविराम टूटने के बाद यमन में लड़ाई फिर से तेज हो गई है। इस वजह से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।
हूती विद्रोही 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं और यमन में सऊदी से मान्यता प्राप्त सरकार और सऊदी अरब पर बम बरसा रहे हैं।
हूती हमलों में 1,600 से अधिक की जान गई
जुलाई महीने से सऊदी के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर हूती विद्रोहियों के हमलों में काफी तेजी देखने को मिली है।
इस नए सिरे से भड़की हिंसा में अब तक 1,600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 3 लाख से भी अधिक लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा है।
सऊदी गठबंधन का कहना है कि वह यमन की सरकार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि हूती विद्रोही लगातार अदन शहर की ओर बढ़ रहे हैं।
इस वजह से इस इलाके में संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है और सुर्खियों में बना हुआ है।