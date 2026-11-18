यह सिर्फ हथियारों का मामला नहीं है। भारत और फिलीपींस अब सैटेलाइट से होने वाली समुद्री निगरानी और साझा सैन्य अभ्यास जैसे कई और क्षेत्रों में भी सहयोग कर रहे हैं।

इसके अलावा, एक भारतीय कंपनी फिलीपींस में बुलेटप्रूफ जैकेट बनाने के लिए अपनी फैक्टरी भी लगा रही है। ये जैकेट फिलीपींस की सेना के लिए होंगी।

बता दें कि अभी रक्षा मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है।