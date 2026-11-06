मंजूरी मिलते ही झटका, ट्रंप के 'विजय मेहराब' पर जज ने लगाई 14 दिन की रोक

अमेरिका में इस 250 फुट ऊंचे इस मेहराब की कड़ी आलोचना हो रही है। प्रतिनिधि डॉन बेयर ने इसे "एक व्यक्ति के अहंकार का विशाल स्मारक" बताया है।

कई लोगों का कहना है कि यह शहर के प्रमुख स्थलों के नजारों को रोकेगा और आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री के माहौल को खराब करेगा।

इसके अलावा, इस बात को लेकर भी कानूनी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका निर्माण राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है।

मेहराब में एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स होगा। इसे आर्लिंगटन मेमोरियल ब्रिज के पास बनाया जाना है, और ट्रंप का कहना है कि इसे उनके कार्यकाल के खत्म होने से पहले बनाया जाना चाहिए।

