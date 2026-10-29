सऊदी अरब में फंसे भारतीयों का लौटना होगा आसान, भारतीय दूतावास की पहल से बढ़ीं उड़ानें

इस बातचीत के बीच, फ्लाईनास एयरलाइन ने दम्माम से भारत के 6 शहरों के लिए अपनी उड़ानें बढ़ा दी हैं। इन शहरों में लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोझिकोड और कोच्चि शामिल हैं।

वाणिज्य दूतावास भी जेद्दाह, मदीना, दम्माम और रियाद जैसे सऊदी अरब के दूसरे शहरों से आने वाली उड़ानों की जानकारी लगातार साझा कर रहा है।

इससे भारतीय यात्रियों के लिए अपने देश वापस लौटने के और भी रास्ते खुल गए हैं। बता दें कि सऊदी में उमराह करने गए 4,000 से अधिक भारतीयों के अलावा अन्य कई भारतीय अभी फंसे हैं।