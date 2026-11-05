इंडोनेशिया में 11 साल बाद लगी भीषण आग से 4 लाख लोग बीमार, छात्रों का प्रदर्शन

आग से निपटने के लिए इंडोनेशिया अपनी कोशिशें तेज कर रहा है। इसके लिए ज्यादा हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्लाउड सीडिंग भी की जा रही है। साथ ही, दूसरे देशों से भी मदद मांगी गई है।

ऑस्ट्रेलिया 6 से 12 नवंबर तक आग बुझाने के अभियान के लिए 2 विमान भेज रहा है। इसी बीच, जकार्ता जैसे शहरों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है।

छात्र पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और लोगों की सेहत व पर्यावरण को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।