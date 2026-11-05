'रामायण' में सनी देओल की झलक ने बढ़ाया रोमांच

'रामायण' में सनी देओल का धांसू अवतार, भगवान हनुमान बनकर आखिरी सीन में मचाया तहलका

लेखन अंशिका शुक्ला 12:41 pm Nov 05, 202612:41 pm

क्या है खबर?

'रामायण पार्ट एक' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। रिलीज के बाद सिनेमाघरों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं, फिल्म के दृश्य भी इंटरनेट पर छाए हुए हैं। इसी बीच फिल्म का भगवान हनुमान से जुड़ा एक आखिरी सीन भी सामने आया है, जिसने दर्शकों का ध्यान खींचा है।