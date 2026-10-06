जर्मनी को चीनी उत्पादों से डेटा जासूसी का डर, चीनी पुर्जे हटाना शुरू

चीनी तकनीक पर बढ़ती निर्भरता को लेकर जर्मनी में चिंताएं गहरा रही हैं। जर्मनी के 5G नेटवर्क, रोबोट वैक्यूम क्लीनर और अन्य उत्पादों में चीनी तकनीक का बोलबाला है।

इसी को देखते हुए जर्मनी ने अपने 5G नेटवर्कों से कुछ चीनी पुर्जों को धीरे-धीरे हटाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, चिप निर्माण जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश को भी सीमित किया जा रहा है।

जर्मनी की सरकार अब चीन को सिर्फ एक साझेदार नहीं मानती, बल्कि उसे एक प्रतिस्पर्धी और व्यवस्थागत प्रतिद्वंद्वी के तौर पर भी देखती है।

सरकार आर्थिक रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुरक्षा के मामले में भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती।