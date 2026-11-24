इस कानून का फायदा लेने के लिए, अप्रवासियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

उन्हें फाइनल रिमूवल, एक्सक्लूजन या डिपोर्टेशन का आदेश मिलने के बाद भी कम से कम 10 साल तक लगातार अमेरिका में रहना होगा।

इसके अलावा, उन पर कोई गंभीर आपराधिक या सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं होना चाहिए और उन्हें निगरानी के नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा।

रिमूवल आदेशों को रद्द करवाने और ग्रीन कार्ड पाने के लिए 1,200 डॉलर का आवेदन शुल्क भी लग सकता है।

मध्यावधि चुनाव के बाद डेमोक्रेट्स ने बहुमत हासिल कर लिया है। हालांकि, डेमोक्रेट्स दोबारा सत्ता में आती हैं, तो इस बिल के पास होने की संभावना बढ़ जाएगी।