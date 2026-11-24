अमेरिका में डेमोक्रेट्स ला रहे नया कानून, अप्रवासियों को स्थायी निवासियों को स्थायी बनने का मिलेगा मौका
अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में जीत हासिल करने वाली डेमोक्रेट्स ने 'प्रोटेक्ट आवर नेबर्स एक्ट' नाम से एक नया कानून पेश किया है।
इसका मकसद उन अप्रवासियों को स्थायी निवासी बनने का मौका देना है, जिन पर देश से निकाले जाने का खतरा है।
कैलिफोर्निया के चार सांसदों ने 19 नवंबर को यह बिल पेश किया। यह उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में फाइनल रिमूवल, एक्सक्लूजन या डिपोर्टेशन का आदेश मिलने के बाद भी कम से कम 10 साल से लगातार रह रहे हैं।
इस कानून के लागू होने से ऐसे कुछ डिपोर्टेशन आदेश 10 साल पूरे होने पर अपने आप खत्म हो जाएंगे।
10 साल का निवास और 1,200 डॉलर का शुल्क
इस कानून का फायदा लेने के लिए, अप्रवासियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।
उन्हें फाइनल रिमूवल, एक्सक्लूजन या डिपोर्टेशन का आदेश मिलने के बाद भी कम से कम 10 साल तक लगातार अमेरिका में रहना होगा।
इसके अलावा, उन पर कोई गंभीर आपराधिक या सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं होना चाहिए और उन्हें निगरानी के नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा।
रिमूवल आदेशों को रद्द करवाने और ग्रीन कार्ड पाने के लिए 1,200 डॉलर का आवेदन शुल्क भी लग सकता है।
मध्यावधि चुनाव के बाद डेमोक्रेट्स ने बहुमत हासिल कर लिया है। हालांकि, डेमोक्रेट्स दोबारा सत्ता में आती हैं, तो इस बिल के पास होने की संभावना बढ़ जाएगी।