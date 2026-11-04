सिंगापुर एयरलाइंस के 46,000 बुकिंग रिकॉर्ड का डाटा लीक, खतरे में यात्रियों की निजी जानकारी

एयरलाइन के मुताबिक, लीक हुए डाटा में यात्रियों के नाम, बुकिंग रेफरेंस नंबर, यात्रा का पूरा विवरण और बुकिंग श्रेणी जैसी जानकारियां शामिल हैं।

इसके अलावा, करीब 620 बुकिंग से जुड़े ईमेल पते, फोन नंबर, यात्रा दस्तावेजों का विवरण और क्रिसफ्लायर सदस्यता नंबर भी एक्सेस किए गए हो सकते हैं।

हालांकि, बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी लीक नहीं हुई है। किसी यात्री की बुकिंग में भी बदलाव नहीं किया गया है।