ताइवान ने अमेरिका से 14 अरब डॉलर के हथियार सौदे को जल्द से जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया है। इस सौदे में पैट्रियट मिसाइलें और आधुनिक रडार तकनीक शामिल हैं।

इनका मकसद चीन के खिलाफ ताइवान की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करना है। उप विदेश मंत्री चेन मिंग-ची ने बताया कि इस सौदे को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है।

उन्होंने साफ किया कि अमेरिकी कांग्रेस में हाल ही में हुए बदलावों से इस स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।