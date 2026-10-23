यूरोप में भीषण गर्मी की वजह से 50,000 लोगों की जान गई, 65 प्रतिशत के लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार

यूरोप में इस बार भीषण गर्मी ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। अब एक नए अध्ययन में सामने आया है कि यूरोप में इस बार की भीषण गर्मी की वजह से बड़े शहरों में करीब 50,000 लोगों की जान गई है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि इन मौतों में से 65 प्रतिशत सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन के कारण हुईं। माल्टा, इटली और हंगरी जैसे देशों को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि लगातार पड़ रही हीटवेव से कमजोर लोगों को कोई राहत नहीं मिल पाई।

फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों में तो पहली बार वातानुकूलित मशीनें और पंखें खरीदने के लिए बाजारों में भीड़ दिखी।