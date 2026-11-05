फ्रांस में महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर 7 लाख लोगों के उमड़ने की संभावना

इससे पहले, अक्टूबर में फ्रांस में पढ़ाई की खराब व्यवस्था से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जो हिंसक हो गया था। लेकिन अब यह आंदोलन काफी बड़ा हो गया है, जिसमें किराया या राशन खरीदने जैसी रोजमर्रा की दिक्कतें भी जुड़ गई हैं।

अक्टूबर में आंदोलन के हिंसक होने के बाद पेरिस समेत कई शहरों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प दिखी थी।