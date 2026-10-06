फ्रांस में स्कूलों की खराब हालत को लेकर सड़कों पर छात्र, 5000 से अधिक गिरफ्तार

प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने इन समस्याओं को ठीक करने के लिए एक योजना पेश की। इस योजना में सुविधाओं को बेहतर बनाने और कक्षाओं के प्रबंधन को ठीक करने जैसी बातें शामिल हैं।

हालांकि, यूनियन सिंडिकेल लिसेएन (USL) का कहना है कि यह योजना पर्याप्त नहीं है और इसमें ठोस जानकारी की कमी है।

2027 के बजट में शिक्षा के लिए 1.2 अरब यूरो की बढ़ोतरी का वादा भी किया गया है, लेकिन फिर भी कई छात्र इससे संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं।

विरोध प्रदर्शन अब भी जोरो पर जारी हैं और दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस समस्या का कोई स्पष्ट समाधान नजर नहीं आ रहा है।