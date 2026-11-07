दक्षिणी कैलिफोर्निया में तूफानी हवाओं से बढ़ा आग का खतरा, तटीय इलाकों में ऊंची लहरों की संभावना

दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में इस सप्ताहांत तेज सांता एना हवाएं चलने वाली हैं, जिससे जंगल में आग लगने का काफी खतरा बढ़ गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने लॉस एंजिल्स और वेंचुरा काउंटी के आग लगने वाले इलाकों के लिए 'रेड-फ्लैग' चेतावनी जारी की है। इनमें सांता मोनिका पर्वत, पश्चिमी सैन गैब्रियल पर्वत और हाइवे 14 का इलाका शामिल है। यह चेतावनी शनिवार सुबह 2 बजे से शनिवार शाम 6 बजे तक के लिए है और इस दौरान हवा की रफ्तार 89 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसी हवाओं के कारण आग आसानी से लग सकती है और फिर बहुत तेजी से फैल भी सकती है।