दक्षिणी कैलिफोर्निया में तूफानी हवाओं से बढ़ा आग का खतरा, तटीय इलाकों में ऊंची लहरों की संभावना

दक्षिणी कैलिफोर्निया में तूफानी हवाओं से बढ़ा आग का खतरा, तटीय इलाकों में ऊंची लहरों की संभावना
दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में इस सप्ताहांत तेज सांता एना हवाएं चलने वाली हैं, जिससे जंगल में आग लगने का काफी खतरा बढ़ गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने लॉस एंजिल्स और वेंचुरा काउंटी के आग लगने वाले इलाकों के लिए 'रेड-फ्लैग' चेतावनी जारी की है। इनमें सांता मोनिका पर्वत, पश्चिमी सैन गैब्रियल पर्वत और हाइवे 14 का इलाका शामिल है। यह चेतावनी शनिवार सुबह 2 बजे से शनिवार शाम 6 बजे तक के लिए है और इस दौरान हवा की रफ्तार 89 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसी हवाओं के कारण आग आसानी से लग सकती है और फिर बहुत तेजी से फैल भी सकती है।
सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन काट सकती है बिजली
बिजली की तारों से आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन लगभग 4,900 ग्राहकों की बिजली काट सकती है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दमकल विभाग ने अपने कर्मचारियों और संसाधनों को बढ़ा दिया है। वहीं, लॉस एंजिल्स में शनिवार सुबह से रेड-फ्लैग पार्किंग प्रतिबंध लागू हो रहे हैं। अगर आप उस इलाके में रहते हैं, तो अपनी निकासी की योजनाओं को एक बार फिर जरूर देख लें।
तटीय इलाकों के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी
खतरा सिर्फ अंदरूनी इलाकों तक ही सीमित नहीं है। बुधवार तक तटीय क्षेत्रों के लिए भी ऊंची लहरों और बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 8 फुट से ज्यादा ऊंची लहरें उठने की आशंका है। 13 नवंबर तक बारिश होने की थोड़ी उम्मीद है, जिससे हालात में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन मौसम विभाग ने अभी इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं दी है।