श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार पूर्व राष्ट्रपति पर क्या है आरोप? रिपोर्ट के मुताबिक, विक्रमसिंघे सितंबर 2023 में राष्ट्रपति लंदन की निजी यात्रा पर गए थे। वहां वे अपनी पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के वॉल्वरहैम्प्टन विश्वविद्यालय में PhD स्नातक समारोह में भाग लिया था। जांचकर्ताओं का दावा है कि निजी लंदन यात्रा में कोई आधिकारिक कार्यक्रम शामिल नहीं थे, जबकि इसका भुगतान सरकारी धन से किया गया था। इस संबंध में विक्रमसिंघे के पूर्व राष्ट्रपति सचिव समन एकनायके और पूर्व निजी सचिव सैंड्रा परेरा से भी पूछताछ हुई थी।

यात्रा यात्रा पर गया था 10 लोगों का दल CID जांच में दावा है कि पूर्व राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में 10 लोगों का दल भी गया था, जिससे सरकार के खजाने पर 1.69 करोड़ रुपये का खर्च पड़ा। जांच में पता चला कि विक्रमसिंघे उस समय क्यूबा और अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर थे और अमेरिका से ब्रिटेन गए थे। बता दें, उनकी गिरफ़्तारी ऐसे समय हुई है जब श्रीलंका के राजनीतिक अभिजात वर्ग के सदस्यों की भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की बड़ी जांच चल रही है।