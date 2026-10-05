स्पेन की संसद में आवास कानून रद्द होने के बाद प्रधानमंत्री सांचेज ने चुनाव का ऐलान किया

पूरे स्पेन में, खासकर मैड्रिड में, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वे आसमान छूते किराए के साथ-साथ एक 87 साल की बुजुर्ग महिला को बेदखल किए जाने के मामले को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

इस महिला की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पिछले 10 सालों में औसत किराया लगभग दोगुना हो गया है। इसके विरोध में मैड्रिड की पूरी सड़कें लोगों के भरी हुई हैं।

ऐसे में कई लोग खुद को बेघर महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वे अब इन बढ़े हुए किराए को वहन नहीं कर सकते।

बता दें कि सांचेज ने 2018 में प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया था।