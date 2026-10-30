दक्षिण कोरिया: परीक्षा में स्मार्ट ग्लासेज पकड़े गए तो होगा आपराधिक मुकदमा, 3 साल का बैन

दक्षिण कोरिया: परीक्षा में स्मार्ट ग्लासेज पकड़े गए तो होगा आपराधिक मुकदमा, 3 साल का बैन
दक्षिण कोरिया परीक्षा में नकल रोकने के लिए अपनी मुहिम तेज कर रहा है। अब उनका खास ध्यान AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लासेज का इस्तेमाल करके नकल करने वाले छात्रों पर है।
अगले साल से, अगर कोई छात्र इन बेहद जरूरी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के दौरान ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर आपराधिक आरोप लग सकते हैं। साथ ही, उसे 3 साल तक दोबारा परीक्षा देने से रोका जा सकता है, जबकि अभी यह प्रतिबंध सिर्फ एक साल का है।
सियोल में छात्रों के पास मिले स्मार्ट ग्लासेज
यह फैसला तब लिया गया है, जब हाल ही में सियोल में निबंध परीक्षाओं के दौरान तीन छात्रों को स्मार्ट ग्लासेज पहने या अपने साथ ले जाते हुए पकड़ा गया। 'सूनंग' (सूनंग) परीक्षा पहले से ही छात्रों के भविष्य के लिए बहुत अहम मानी जाती है और इसमें काफी तनाव भी होता है।
ऐसे में, अधिकारियों का कहना है कि ये नए और सख्त नियम इसलिए बनाए गए हैं, ताकि बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में भी परीक्षा की निष्पक्षता बनी रहे। दक्षिण कोरिया अकेला नहीं है; कई और देशों में भी हाई-टेक नकल के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।