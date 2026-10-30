दक्षिण कोरिया: परीक्षा में स्मार्ट ग्लासेज पकड़े गए तो होगा आपराधिक मुकदमा, 3 साल का बैन

यह फैसला तब लिया गया है, जब हाल ही में सियोल में निबंध परीक्षाओं के दौरान तीन छात्रों को स्मार्ट ग्लासेज पहने या अपने साथ ले जाते हुए पकड़ा गया। 'सूनंग' (सूनंग) परीक्षा पहले से ही छात्रों के भविष्य के लिए बहुत अहम मानी जाती है और इसमें काफी तनाव भी होता है।

ऐसे में, अधिकारियों का कहना है कि ये नए और सख्त नियम इसलिए बनाए गए हैं, ताकि बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में भी परीक्षा की निष्पक्षता बनी रहे। दक्षिण कोरिया अकेला नहीं है; कई और देशों में भी हाई-टेक नकल के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।