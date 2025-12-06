दक्षिण अफ्रीका: प्रिटोरिया के छात्रावास में बंदूकधारियों की गोलीबारी में 11 लोगों की मौत
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में शनिवार को बंदूकधारियों ने एक छात्रावास पर हमला कर दिया, जिसमें एक तीन वर्षीय बच्चे सहित 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस प्रवक्ता एथलेंडा माथे ने पुष्टि की कि सुबह-सुबह हुए हमले में 25 लोगों को गोली लगी थी। 10 पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पीड़ितों में एक 12 साल का लड़का और एक 16 साल की लड़की भी शामिल है।
घटना
कैसे हुई गोलीबारी की यह घटना?
पुलिस प्रवक्ता एथलेंडा मैथे ने बताया कि गोलीबारी की घटना प्रिटोरिया से लगभग 18 किलोमीटर पश्चिम में सॉल्सविले टाउनशिप के एक छात्रावास में हुई। 3 बंदूकधारी सुबह लगभग 4:30 बजे परिसर में घुसे और शराब पी रहे कुछ लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीकी पुलिस देश में संचालित अवैध बार (शबीन) से जुड़ी हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है, जो अक्सर बिना किसी नियमन के संचालित होते हैं।
कार्रवाई
पुलिस ने अब तक क्या की कार्रवाई?
मैथे ने बताया कि गोलीबारी की इस घटना के बाद फोरेंसिक और बैलिस्टिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और गोलियों के खाली खोके भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस हमलावारों की पहचान करने में जुटी हुई है और आस-पास के क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। यह हमला सामूहिक गोलीबारी की श्रृंखला में नवीनतम है, जिसने 6.30 करोड़ लोगों वाले देश को हिलाकर रख दिया है।