दक्षिण अफ्रीका: प्रिटोरिया के छात्रावास में बंदूकधारियों की गोलीबारी में 11 लोगों की मौत

लेखन भारत शर्मा 06:44 pm Dec 06, 202506:44 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में शनिवार को बंदूकधारियों ने एक छात्रावास पर हमला कर दिया, जिसमें एक तीन वर्षीय बच्चे सहित 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस प्रवक्ता एथलेंडा माथे ने पुष्टि की कि सुबह-सुबह हुए हमले में 25 लोगों को गोली लगी थी। 10 पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पीड़ितों में एक 12 साल का लड़का और एक 16 साल की लड़की भी शामिल है।