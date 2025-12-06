पाकिस्तानी सेना के साथ हुई गोलीबारी में अफगानिस्तान में 4 लोगों की मौत, बढ़ा तनाव

पाकिस्तानी सेना के साथ हुई गोलीबारी में अफगानिस्तान में 4 लोगों की मौत हो गई है

लेखन भारत शर्मा 04:25 pm Dec 06, 202504:25 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान की पाकिस्तानी सेना के साथ उनकी साझा सीमा पर हुई भारी गोलीबारी में 4 नागरिक मारे गए हैं। कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले के गवर्नर ने शनिवार को नागरिकों की मौतों की पुष्टि की है। बता दें कि सऊदी अरब में शांति वार्ता विफल होने के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। शुक्रवार शाम को शुरू हुई इस झड़प के लिए दोनों देशों ने एक-दूसरे पर पहले गोलीबारी करने का आरोप लगाया है।