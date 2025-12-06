पाकिस्तानी सेना के साथ हुई गोलीबारी में अफगानिस्तान में 4 लोगों की मौत, बढ़ा तनाव

पाकिस्तानी सेना के साथ हुई गोलीबारी में अफगानिस्तान में 4 लोगों की मौत, बढ़ा तनाव
क्या है खबर?
अफगानिस्तान की पाकिस्तानी सेना के साथ उनकी साझा सीमा पर हुई भारी गोलीबारी में 4 नागरिक मारे गए हैं। कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले के गवर्नर ने शनिवार को नागरिकों की मौतों की पुष्टि की है। बता दें कि सऊदी अरब में शांति वार्ता विफल होने के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। शुक्रवार शाम को शुरू हुई इस झड़प के लिए दोनों देशों ने एक-दूसरे पर पहले गोलीबारी करने का आरोप लगाया है।
बयान
तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने जारी किया बयान
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा, 'पाकिस्तानी सेना ने स्पिन बोल्डक जिले की ओर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद अफगान सेना को जवाब देना पड़ा।' इधर, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने अफगान सेना पर बिना उकसावे के गोलीबारी का आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी क्षेत्रीय अखंडता के लिए पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है।
गोलीबारी
दोनों पक्षों के बीच 2 घंटे तक चली गोलीबारी
AFP के अनुसार, गोलीबारी स्थानीय समयानुसार रात साढ़े 10 बजे शुरू हुई और लगभग दो घंटे तक चली। कंधार के सूचना विभाग के प्रमुख अली मोहम्मद हकमल ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने हल्के और भारी तोपखाने से हमला किया और मोर्टार से आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि, उसके बाद दोनों से ओर से गोलीबारी बंद हो गई और दोनों पक्ष संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं।