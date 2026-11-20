सोनिया गांधी का इटली के लुसियाना में मौजूद उनका पुराना घर अब संग्रहालय बनने जा रहा है। यह सब मुमकिन हो पाया है वहां भारतीय सिख समुदाय के एक नेता सुखदेव सिंह कांग की कोशिशों से।

कांग ने इस घर को 2020 में खरीदा था। उनकी इच्छा है कि इस घर को सोनिया गांधी के शुरुआती जीवन की यादों और उनसे जुड़ी चीजों से सजाया जाए।

वह सोनिया गांधी और उनके बच्चों राहुल व प्रियंका से मुलाकात करना चाहते हैं, ताकि संग्रहालय में रखने के लिए उनकी निजी चीजों पर बात हो सके।