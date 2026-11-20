सोनिया गांधी का इटली वाला घर बना संग्रालय, एक सिख नेता ने बदली उसकी तस्वीर
सोनिया गांधी का इटली के लुसियाना में मौजूद उनका पुराना घर अब संग्रहालय बनने जा रहा है। यह सब मुमकिन हो पाया है वहां भारतीय सिख समुदाय के एक नेता सुखदेव सिंह कांग की कोशिशों से।
कांग ने इस घर को 2020 में खरीदा था। उनकी इच्छा है कि इस घर को सोनिया गांधी के शुरुआती जीवन की यादों और उनसे जुड़ी चीजों से सजाया जाए।
वह सोनिया गांधी और उनके बच्चों राहुल व प्रियंका से मुलाकात करना चाहते हैं, ताकि संग्रहालय में रखने के लिए उनकी निजी चीजों पर बात हो सके।
लुसियाना का यह घर भारतीय पर्यटकों को लुभा रहा है
लुसियाना का यह घर पहले से ही भारतीय पर्यटकों को खूब पसंद आता है। इससे वहां के स्थानीय व्यापार को भी काफी बढ़ावा मिला है।
सुखदेव सिंह कांग ने इस जगह को बिलकुल वैसा ही रखा है जैसा यह पहले था। वह खुद ही इसका सारा टैक्स भरते हैं और उन्होंने किसी को भी इसे किराए पर देने या इसमें कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं दी है।
हर साल सोनिया गांधी के जन्मदिन पर, उनका परिवार यहां एक खास कार्यक्रम भी आयोजित करता है।