दक्षिण कोरिया ने सीमा पर बारूदी सुरंग फटने पर उत्तर कोरिया से माफी की मांग की

उत्तरी कोरिया ने इस घटना में अपनी भूमिका से साफ इनकार किया है। कोरिया के अधिकारियों ने इस धमाके को एक थोपा हुआ नाटक करार दिया है और धमकी दी है कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वे जवाबी कार्रवाई करेंगे।

दक्षिणी कोरिया के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने उत्तरी कोरिया से सीमा पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने से रोकने की अपील की है। साथ ही उन्हें साफ चेतावनी भी दी गई है कि आगे ऐसी कोई भी हरकत हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्योंगयांग पर होगी।



इस पूरी घटना ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच एक बार फिर तनाव को तेज कर दिया है। ये दोनों देश आज भी युद्ध की ही स्थिति में हैं, क्योंकि इनके बीच कभी कोई शांति संधि नहीं हुई थी।