दक्षिण कोरिया ने सीमा पर बारूदी सुरंग फटने पर उत्तर कोरिया से माफी की मांग की
दक्षिण कोरिया ने 21 सितंबर को सीमा के दक्षिण में एक तलाशी अभियान के दौरान उत्तरी कोरिया की बारूदी सुरंग के फटने के बाद प्योंगयांग से माफी की मांग की है। हादसे में दक्षिणी कोरिया के 3 सैनिक घायल हो गए थे।
घटना के बाद से दक्षिणी कोरिया लगातार उत्तरी कोरिया से माफी की मांग कर रहा है। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह सुरंग मिलिट्री डेमार्केशन लाइन के दक्षिण में मिली थी, जिसे उत्तरी कोरिया की करतूत माना जा रहा है।
इसे युद्धविराम का सीधा उल्लंघन बताया जा रहा है। मामले पर अब उत्तर कोरिया ने अपना जवाब दिया है।
प्योंगयांग को सियोल की चेतावनी, उत्तरी कोरिया ने मामले में अपनी भूमिका नकारा
उत्तरी कोरिया ने इस घटना में अपनी भूमिका से साफ इनकार किया है। कोरिया के अधिकारियों ने इस धमाके को एक थोपा हुआ नाटक करार दिया है और धमकी दी है कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वे जवाबी कार्रवाई करेंगे।
दक्षिणी कोरिया के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने उत्तरी कोरिया से सीमा पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने से रोकने की अपील की है। साथ ही उन्हें साफ चेतावनी भी दी गई है कि आगे ऐसी कोई भी हरकत हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्योंगयांग पर होगी।
इस पूरी घटना ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच एक बार फिर तनाव को तेज कर दिया है। ये दोनों देश आज भी युद्ध की ही स्थिति में हैं, क्योंकि इनके बीच कभी कोई शांति संधि नहीं हुई थी।