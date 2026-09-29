अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला, एक जवान शहीद

लेखन गजेंद्र 03:51 pm Sep 29, 202603:51 pm

क्या है खबर?

अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में मंगलवार को संदिग्ध आतंकवादियों ने घात लगाकर असम राइफल्स के गश्ती दल पर हमला किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है। हमला भारत-म्यांमार सीमा पर नामपोंग नाले के पास सुबह करीब साढ़े 6 बजे हुआ है। हमले में 4 अन्य जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि घटना के समय 21 असम राइफल्स के जवान उस इलाके में गश्त कर रहे थे, जहां सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है।