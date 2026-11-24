रियाज अली चांदियो जैसे सिंधी नेताओं ने प्रांत को बांटने के किसी भी जनमत संग्रह के विचार को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे पहले से तय नतीजे के लिए एक चाल करार दिया।

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर सिंध के संसाधनों को हड़पने का आरोप भी लगाया और आगे और भी विरोध प्रदर्शनों की चेतावनी दी।

चूंकि प्रतिद्वंद्वी समूह जवाबी विरोध प्रदर्शनों की योजना बना रहे हैं, इसलिए क्षेत्रीय पहचान और स्वायत्तता को लेकर तनाव बढ़ने की आशंका है।

सरकार के प्रस्ताव का सिंध-केंद्रित पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के प्रमुख बिलावल भुट्टो-जरदारी ने भी किया है।

उन्होंने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सिंध को बांटने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी है। बिलावल खुद भी इसी सरकार का हिस्सा हैं।

