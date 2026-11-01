बर्मिंघम: मैजिक सिटी क्लासिक के बाहर गोलीबारी; एक की मौत, कई अन्य घायल
दुनिया
अलबामा के बर्मिंघम शहर में शनिवार रात मैजिक सिटी क्लासिक फुटबॉल गेम के ठीक बाहर गोलीबारी की घटना हुई है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अलबामा ए एंड एम और अलबामा स्टेट के बीच सालाना होने वाले बड़े मुकाबले के बाद जब फैंस लेगियन फील्ड से बाहर निकल रहे थे, तभी यह गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है।
पुलिस ने टेलगेटिंग हटाई, 2 गंभीर रूप से घायल
कम से कम 2 लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि एक अन्य को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने तत्काल सभी टेलगेटिंग गतिविधियों को बंद कराया और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को खाली करा लिया।