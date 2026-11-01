बर्मिंघम: मैजिक सिटी क्लासिक के बाहर गोलीबारी; एक की मौत, कई अन्य घायल

अलबामा के बर्मिंघम शहर में शनिवार रात मैजिक सिटी क्लासिक फुटबॉल गेम के ठीक बाहर गोलीबारी की घटना हुई है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अलबामा ए एंड एम और अलबामा स्टेट के बीच सालाना होने वाले बड़े मुकाबले के बाद जब फैंस लेगियन फील्ड से बाहर निकल रहे थे, तभी यह गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है।