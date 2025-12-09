रूस का सैन्य परिवहन विमान AN-22 मॉस्को के पास दुर्घटनाग्रस्त, 7 लोग थे सवार
क्या है खबर?
रूस का एक सैन्य परिवहन विमान AN-22 मॉस्को के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के समय विमान में चालक दल के 7 सदस्य सवार थे। घटना राजधानी मास्को के उत्तर-पूर्व में फुरमानोव्स्की जिले के इवानोवो क्षेत्र में हुई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सैन्य विमान मरम्मत कार्य के बाद परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान में सवार लोग जीवित हैं या नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। मौके पर सैन्य अधिकारी पहुंच गए हैं।
हादसा
पानी में तैरते मिले विमान के अंश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुर्घटना के बाद विमान के कुछ अंश उवोडस्कॉय जलाशय के पास पानी में तैरते हुए पाए गए हैं। मौके पर आपातकालीन सेवाएं तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चला है। मौके पर जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि विमान के आकार और आसपास के इलाके के कारण घटनास्थल तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है।
घटना
13 नवंबर को भी हुआ था हादसा
यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 13 नवंबर को रूस के करेलिया गणराज्य में एक Su-30 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उससे पहले 9 अक्टूबर की शाम को रूसी संघ के लिपेत्स्क क्षेत्र में एक मिग-31 लड़ाकू जेट विमान दुर्घटना हुई थी। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि यह सभी घटनाएं रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण से जुड़ी थी, या कीव पर इसमें शामिल होने का आरोप था।