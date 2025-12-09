रूस का सैन्य परिवहन विमान AN-22 दुर्घटनाग्रस्त (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रूस का सैन्य परिवहन विमान AN-22 मॉस्को के पास दुर्घटनाग्रस्त, 7 लोग थे सवार

लेखन गजेंद्र 04:23 pm Dec 09, 202504:23 pm

क्या है खबर?

रूस का एक सैन्य परिवहन विमान AN-22 मॉस्को के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के समय विमान में चालक दल के 7 सदस्य सवार थे। घटना राजधानी मास्को के उत्तर-पूर्व में फुरमानोव्स्की जिले के इवानोवो क्षेत्र में हुई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सैन्य विमान मरम्मत कार्य के बाद परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान में सवार लोग जीवित हैं या नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। मौके पर सैन्य अधिकारी पहुंच गए हैं।