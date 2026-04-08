युद्धविराम के बाद होर्मुज से निकलना शुरू हुए जहाज, ओमान ने कहा- कोई टोल नहीं लगेगा

अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्धविराम लागू होने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों का आवागमन शुरू हो गया है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार, मरीनट्रैफिक मॉनिटर ने जहाजों के निकलने की पुष्टि की है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने कहा कि वह होर्मुज से जहाजों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। इस बीच, ओमान ने होर्मुज से निकलने के लिए जहाजों पर टोल की खबरों को नकारा है।

ओमान ओमान के परिवहन मंत्री बोले- जहाजों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा ओमान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की ईरान की मांग को खारिज करते हुए कहा कि जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है। ओमान के परिवहन मंत्री ने कहा, "सल्तनत ने ऐसे समझौते किए हैं, जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।" उन्होंने होर्मुज से स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को संरक्षित करने के लिए ओमान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

ईरान ईरान ने रखा था टोल लगाने का प्रस्ताव इससे पहले ईरान ने 10-सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव में एक शर्त शामिल की थी, जिसके तहत ईरान और ओमान दोनों को होर्मुज से निकलने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति देता है। रॉयटर्स से एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा, "तेहरान चाहता है कि ईरानी नेतृत्व पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद शुरू हुए युद्ध के बाद किसी भी स्थायी शांति समझौते में इस तरह के शुल्क लगाने के उसके अधिकार को औपचारिक रूप से मान्यता दी जाए।"

Advertisement

चर्चा ईरान ओमान के साथ मिलकर प्रस्ताव पर कर रहा था काम ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबदी ने कहा था कि तेहरान ओमान के साथ एक प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है, जिसके तहत जहाजों को होर्मुज से गुजरने से पहले परमिट और लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि यह उपाय समुद्री यातायात को बाधित करने के बजाय उसे सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया था। ओमान ने इसकी पुष्टि की थी लेकिन यह नहीं बताया कि कोई औपचारिक समझौता हुआ है या नहीं।

Advertisement