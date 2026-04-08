ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को अमेरिका ने माना

ईरान का दावा- अमेरिका ने उसके 10 सूत्रीय प्रस्ताव को माना; जानिए क्या-क्या शर्तें शामिल

लेखन गजेंद्र 09:30 am Apr 08, 202609:30 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले 2 हफ्ते तक युद्धविराम पर सहमति जताने के बाद ईरान ने इसे अपनी ऐतिहासिक जीत बताई है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ने अपमानजनक हार स्वीकार कर ली है और भविष्य की वार्ताओं के आधार के रूप में ईरान की युद्धविराम की सभी शर्तों पर सहमति जताई है। परिषद ने कहा कि उसने अमेरिका को 10 सूत्रीय प्रस्ताव को स्वीकार करने पर मजबूर किया है।