होर्मुज में भारतीय चालक दल वाले जहाज पर हमला हुआ है (फाइल तस्वीर)

होर्मुज में जहाज पर हमले के बाद आग लगी; 27 भारतीय थे सवार, सभी सुरक्षित

लेखन आबिद खान 09:42 am Oct 31, 202609:42 am

क्या है खबर?

होर्मुज जलडमरूमध्य में एक वाणिज्यिक जहाज MT लुईस 1 पर हमला हुआ है। हमले से जहाज को नुकसान पहुंचा है और इंजन रूम में आग भी लग गई। हालांकि, चालक दल ने कुछ ही देर बाद आग पर काबू पा लिया। जहाज के चालक दल में 27 भारतीय भी शामिल हैं, जो फिलहाल सुरक्षित हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि सभी भारतीय नाविकों को कोई चोट नहीं लगी है।