शेख हसीना ने बांग्लादेश चुनाव रद्द करने की मांग की, कहा- ये गैरकानूनी और असंवैधानिक

बयान

हसीना बोली- मतदाताओं के बिना हुए बांग्लादेश के चुनाव

हसीना ने कहा, "यूनुस द्वारा आयोजित तथाकथित चुनाव, जिसने अवैध और असंवैधानिक तरीकों से सत्ता हथियाई असल में एक सोची-समझी साजिश थी। चुनाव में लोगों के मतदान के अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक भावना की अनदेखी की गई और इसे अवामी लीग और मतदाताओं के बिना आयोजित किया गया।" हसीना ने दावा किया कि 11 फरवरी की शाम से ही मतदान केंद्रों पर कब्जा, गोलीबारी, पैसों का इस्तेमाल और परिणाम पुस्तिकाओं पर एजेंटों के हस्ताक्षर जैसी अनियमितताएं शुरू हो गईं।