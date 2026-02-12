शेख हसीना ने बांग्लादेश चुनाव रद्द करने की मांग की, कहा- ये गैरकानूनी और असंवैधानिक
क्या है खबर?
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में आज हुए आम चुनावों को रद्द करने की मांग की है। हसीना ने चुनावों को 'हत्यारे, फासीवादी मोहम्मद यूनुस द्वारा आयोजित एक फर्जी चुनाव' बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। हसीना ने बांग्लादेश की माताओं, बहनों और अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता ने यूनुस द्वारा आयोजित एक धोखाधड़ीपूर्ण प्रक्रिया को खारिज कर दिया।
बयान
हसीना बोली- मतदाताओं के बिना हुए बांग्लादेश के चुनाव
हसीना ने कहा, "यूनुस द्वारा आयोजित तथाकथित चुनाव, जिसने अवैध और असंवैधानिक तरीकों से सत्ता हथियाई असल में एक सोची-समझी साजिश थी। चुनाव में लोगों के मतदान के अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक भावना की अनदेखी की गई और इसे अवामी लीग और मतदाताओं के बिना आयोजित किया गया।" हसीना ने दावा किया कि 11 फरवरी की शाम से ही मतदान केंद्रों पर कब्जा, गोलीबारी, पैसों का इस्तेमाल और परिणाम पुस्तिकाओं पर एजेंटों के हस्ताक्षर जैसी अनियमितताएं शुरू हो गईं।
बड़ी बातें
हसीना के बयान की बड़ी बातें
चुनावों में मतदान प्रतिशत बहुत कम था और ढाका और देश के दूसरे हिस्सों में बूथ पूरी तरह खाली थे। मतदाताओं की कम भागीदारी यह साबित करती है कि जनता ने अवामी लीग के बिना इस चुनाव का बहिष्कार किया और उसे नकार दिया। अवामी लीग के मतदाताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों और अल्पसंख्यक समुदायों को जबरन मतदान केंद्रों तक ले जाने के प्रयास में लगातार हमलों, गिरफ्तारियों, धमकियों और भय के माहौल का सामना करना पड़ा।