अमेरिका के ओहियो में गोलीबारी, कम से कम 12 घायल; हमलावर फरार

घटना

वीडियो में भागते दिखे लोग

ये घटना टोलेडो में एक सामुदायिक उत्सव के दौरान हुई। घटनास्थल से सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच उत्सव में शामिल लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। लोग बचने के लिए फूड ट्रकों के पीछे छिप गए। ओहियो के गवर्नर माइक डेवाइन ने कहा, "ऐसे उत्सव परिवारों के लिए हिंसा के डर के बिना साथ समय बिताने का सुरक्षित स्थान होने चाहिए। हमें विश्वास है कि एजेंसियां संदिग्धों का पता लगा लेंगी।"