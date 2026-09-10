ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला कर 9 विमानों को नुकसान पहुंचाया है

ईरान का जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला, A-10 थंडरबोल्ट समेत 9 विमानों को नुकसान

लेखन आबिद खान 09:21 am Sep 10, 202609:21 am

क्या है खबर?

अमेरिका द्वारा जहाजों पर हमले के जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया था। अब खबर है कि इस हमले में अमेरिका के कई लड़ाकू और सैन्य विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। CBS की रिपोर्ट के अनुसार, हमले के दौरान एक A-10 थंडरबोल्ट, जिसे वॉर्थोग के नाम से जाना जाता है, क्षतिग्रस्त हो गया और उसका एक पंख टूट गया है। वहीं, 8 F-15 विमानों को मामूली नुकसान पहुंचा है।